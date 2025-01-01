edición general
Nuevo retrato de Trump en la Casa Blanca es objeto de burlas despiadadas por un desafortunado detalle

El asistente adjunto de Trump, Sebastian Gorka, publicó una foto del retrato en las redes sociales; el cuadro muestra a un Trump de aspecto severo caminando con paso firme, vestido con un traje y un largo abrigo azul marino, y con banderas estadounidenses a ambos lados. Cabe destacar que muchos han señalado en las redes sociales que el fondo parece estar en llamas, y algunos sugieren que es “muy poco sutil” que Trump se aleje de un EE. UU. en llamas.

2 comentarios
#1 solojavi
Han puesto una imagen distinta, entrando la muestran, es esta: x.com/FoxNews/status/1957948703299322338/photo/1
#2 Mataq
Próximo cuadro ,desnudo acariciando un tigre. Y banderas, muchas banderas.
