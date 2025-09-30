El nuevo negocio de la vivienda: vender un piso por habitaciones

Si no tienes suficiente dinero para comprarte un piso, cómprate una habitación. Esta es la solución que ofrecen para personas que quieran tener una propiedad inmobiliaria, pero que por culpa de la crisis de la vivienda no se puedan permitir un piso entero. Se pueden ver anuncios de habitaciones de hasta 90.000 euros, que se van pagando con cuotas de 700 o 1.000 euros al mes, como si fuera un alquiler de un piso compartido, pero que al final te da el derecho de propiedad de un trozo del piso