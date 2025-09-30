El nuevo negocio de la vivienda: vender un piso por habitaciones

Si no tienes suficiente dinero para comprarte un piso, cómprate una habitación. Esta es la solución que ofrecen para personas que quieran tener una propiedad inmobiliaria, pero que por culpa de la crisis de la vivienda no se puedan permitir un piso entero. Se pueden ver anuncios de habitaciones de hasta 90.000 euros, que se van pagando con cuotas de 700 o 1.000 euros al mes, como si fuera un alquiler de un piso compartido, pero que al final te da el derecho de propiedad de un trozo del piso
En España, para que una vivienda pueda inscribirse en el Registro de la Propiedad tiene que ser una unidad independiente, con acceso propio y condiciones de habitabilidad.
Una habitación no cumple estos requisitos, por lo que no puede venderse como propiedad exclusiva ni escriturarse a tu nombre.
Aunque no puedas comprar una habitación de forma independiente, sí… » ver todo el comentario
Mi amigo me comentó que tanto ella como sus compañeras se hospedaron en una especie de hotel que tenía "niños" o "vainas" independientes, pero con todas las comodidades imaginables, excepto una: espacio.
Mi colega me lo decía como si fuese algo chick, algo moderno, algo que él había visto en otros países pero no se estaba dando cuenta de que al mismo… » ver todo el comentario
Aún quedan por lo menos 20-25 años para que el mercado inmobiliario explote por la defunción y el traspaso a los hijos de propiedades, así que aún hay margen para langostear.
#11 Se me ocurre que legal es porque es fácil que entre varios hermanos tengan % de propiedad. Lo gracioso viene luego cuando alguno quiere vender, pero si se impone este modelo de mierda, no será tan loco. El problema lo tendrán los que se queden "atrapados" cuando deje de ser rentable (porque el piso sea muy viejo o porque ya no haya demanda).
No se, Rick.
No entiendo como estando rodeados de campos ( hablo de mi pueblo ) y con el precio de los pisos, no están como locos los constructores haciendo pisos, si esque es un negocio asegurado, terreno tenemos para aburrir.
Con Madrid Nuevo Norte varios urbanistas y arquitectos ya han dicho que todo eso que quieren hacer no tiene sentido porque generara mas caos, atascos, aglomeraciones, saturaciones de transporte publico y encima cono dicen, con el teletrabajo… » ver todo el comentario
Tu abogas por unas ciudades extensas, en vez de compactas.
Vivo en Alemania, y te puedo asegurar que el nivel de abandono de carreteras, aceras, etc es desproporcionadamente alto comparado con españa.
Al final los fondos comunes no llegan para repararlo.
Un ejemplo.
En mi pueblo del pais vasco, desde hace 15 años tienes fibra optica.
En mi barrio aleman, una empresa esta pensando en cablearlo el año que viene, si hay un minimo de interesados.
Internet en mi casa funciona con cable de cobre.