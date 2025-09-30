edición general
El nuevo negocio de la vivienda: vender un piso por habitaciones

El nuevo negocio de la vivienda: vender un piso por habitaciones

Si no tienes suficiente dinero para comprarte un piso, cómprate una habitación. Esta es la solución que ofrecen para personas que quieran tener una propiedad inmobiliaria, pero que por culpa de la crisis de la vivienda no se puedan permitir un piso entero. Se pueden ver anuncios de habitaciones de hasta 90.000 euros, que se van pagando con cuotas de 700 o 1.000 euros al mes, como si fuera un alquiler de un piso compartido, pero que al final te da el derecho de propiedad de un trozo del piso

Connect #14 Connect
No comprendo esto y el artículo tampoco explica muy bien como salva el hecho de que en España la propiedad sea indivisible.
En España, para que una vivienda pueda inscribirse en el Registro de la Propiedad tiene que ser una unidad independiente, con acceso propio y condiciones de habitabilidad.

Una habitación no cumple estos requisitos, por lo que no puede venderse como propiedad exclusiva ni escriturarse a tu nombre.

Aunque no puedas comprar una habitación de forma independiente, sí
4
Dragstat #18 Dragstat
#14 puede ser una estafa pero como dice #2 al final si está gente está pagando lo mismo que por el alquiler de la habitación realmente le daría casi lo mismo si le han estafado. El alquiler es también una estafa, solo que legal.
0
OCLuis #12 OCLuis
La hija de un amigo tuvo que desplazarse a una capital de provincias en España para arreglar unos papeles de la universidad.
Mi amigo me comentó que tanto ella como sus compañeras se hospedaron en una especie de hotel que tenía "niños" o "vainas" independientes, pero con todas las comodidades imaginables, excepto una: espacio.
Mi colega me lo decía como si fuese algo chick, algo moderno, algo que él había visto en otros países pero no se estaba dando cuenta de que al mismo
2
elTieso #13 elTieso
El artículo no explica, y es una pena, el régimen legal de compra, en teoría esto una división horizontal de una vivienda, que se trocea para que sean locales para muchos propietarios, pero como la ley exige unas condiciones mínimas de habitabilidad no sé qué pisos o viviendas venderá la empresa que los comercializa.
3
gokurako #1 gokurako
Eso es un suicidio financiero, una locura...
2
Varlak #2 Varlak
#1 Más locura y suicidio financiero es seguir de alquiler toda la vida.
3
#5 eipoc
#2 claro, porque la única solución es o vivir de alquiler o comprar una vivienda. ¿Sacar la guillotina no lo contempláis? Porque yo sí.
2
Dragstat #15 Dragstat
#5 el porcentaje de población sin vivienda propia todavía es muy bajo, pero va creciendo. Hoy en día la gran mayoría de pobres ni saben que lo son. Cuando empeore más y más gente esté desesperada estallará.
0
El_pofesional #8 El_pofesional
#2 ¿Cómo es mejor comprar una habitación que vivir de alquiler?
2
Naranjin #9 Naranjin
#2 hahahahhahahahaahaha NO
0
#10 rekus
#1 Que elegimos entre esto y vivir en la calle?
0
Andreham #16 Andreham
#1 Los importes son absurdos (mucho más altos que una hipoteca) pero dependiendo de dónde compres la habitación, puede ser una perfecta oportunidad para en 8 años (90k/12) tener un negociete de alquiler rentable.

Aún quedan por lo menos 20-25 años para que el mercado inmobiliario explote por la defunción y el traspaso a los hijos de propiedades, así que aún hay margen para langostear.

#11 Se me ocurre que legal es porque es fácil que entre varios hermanos tengan % de propiedad. Lo gracioso viene luego cuando alguno quiere vender, pero si se impone este modelo de mierda, no será tan loco. El problema lo tendrán los que se queden "atrapados" cuando deje de ser rentable (porque el piso sea muy viejo o porque ya no haya demanda).
0
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
Yo siempre alquilo 20 euros al mes.
1
Pacman #11 Pacman
Eso es legal?

No se, Rick.
1
Dragstat #7 Dragstat
Ya veo claramente la progresión, la siguiente fase será parcelar las habitaciones para poner las literas y venderlas. Todo lo demás zonas comunes. Al final el capitalismo promueve el comunismo y todo.
0
mosfet #4 mosfet
También pueden luego tener un hijo entre todos los propietarios, y tener un % de una familia, un plan sin fisuras!, llegar a este punto ya es lo último que faltaba, recuerdo en el curro una compañera que venía de un pueblecito a la capital a currar y estaba compartiendo piso con otras chicas, al cabo de unos años dejó el curro y se volvió al pueblo porque con la mierda de sueldo que nos pagaban sabía que esa situación nunca iba a cambiar y no quería hacerse mayor y seguir así.

No entiendo como estando rodeados de campos ( hablo de mi pueblo ) y con el precio de los pisos, no están como locos los constructores haciendo pisos, si esque es un negocio asegurado, terreno tenemos para aburrir.
1
#17 MetalAgm
#4 no por dios, tantos pisos mas no... en los pueblos hacer falta casas-jardin integradas con el entorno siguiendo el urbanismo de Ebenezer Howard y como dices, hay terreno para ello. Si UK con 70 millones de habitantes y la mitad de terreno que España viven en un 80% en casas, aqui tambien es posible siendo solo 50 millones de personas y mas terreno. Dejemos a Le Corbusier en el siglo XX y avancemos a un modelo donde ademas en españa cpn el sol que tenemos podemos tener mas autoconsumo solar y
1
mosfet #19 mosfet
#17 Hmmm, me parece que los grandes fondos propietarios de muchísimos pisos y que alquilan a oficinas van a discrepar y al final no nos van a dejar libres, aunque sería el camino a seguir, más casitas con jardín y todos más felices, ya te digo que en mi pueblo estamos rodeados de campos abandonados, porque ya no resulta rentable cultivar, mi madre mantiene los suyos a pérdidas, pero todos los vecinos están dejando los suyos que se llenen de hierbas y maleza.
0
#20 MetalAgm
#19 los fondos y grandes propietarios podran querer a todos bien hacinaditos en pisos en grandes ciudades, pero las leyes de la fisica (movilidad y efectos embudos, saturaciones, atascos, aglomeraciones, etc etc) y el cambio climatico corren en su contra.
Con Madrid Nuevo Norte varios urbanistas y arquitectos ya han dicho que todo eso que quieren hacer no tiene sentido porque generara mas caos, atascos, aglomeraciones, saturaciones de transporte publico y encima cono dicen, con el teletrabajo…   » ver todo el comentario
0
RoterHahn #21 RoterHahn
#20
Tu abogas por unas ciudades extensas, en vez de compactas.
Vivo en Alemania, y te puedo asegurar que el nivel de abandono de carreteras, aceras, etc es desproporcionadamente alto comparado con españa.
Al final los fondos comunes no llegan para repararlo.
Un ejemplo.
En mi pueblo del pais vasco, desde hace 15 años tienes fibra optica.
En mi barrio aleman, una empresa esta pensando en cablearlo el año que viene, si hay un minimo de interesados.
Internet en mi casa funciona con cable de cobre.
0
#23 MetalAgm
#21 mirate el urbanismo de Ebenezer Howard... en España pasate por Castilla y Leon y veras carreteras abandonadas... y muchas carreteras estsn bien en España porque hay empresas del IBEX35 que viven de contratos administrstivos como ACS, FCC, OHL etc. que se encargan de mantenimiento de esas carreteras y obra publica a coste astronomico del erario publico. En Alemania las empresas estan mas diversificads en otros ambitos y no tanto en construccion y la administracion publica de alli mira con
0
#24 Zerjillo
#20 Pero vamos a ver, si los atascos es algo idiosincrático de Madrid. Hasta Ayuso poco más o menos que los alababa. Lo de Madrid Nuevo Norte es perpetuar sus buenos costumbres y usos.
0
#6 encurtido
No creo que sea para particulares. Es para inversores, gente que compra para alquilarlo, como quien compra acciones de una empresa.
0
#22 Borgiano
El cobete.
0

