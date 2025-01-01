Nuevo lío en la venta del FC Cartagena: al CSD no le consta el cambio de propiedad

El Registro Estatal de Entidades Deportivas no ha registrado variaciones en la composición accionarial de la entidad albinegra. Durante el verano más importante para el FC Cartagena en los últimos años son muchas las incógnitas y pocas las certezas. Justo lo contrario de lo que necesita la afición albinegra. Semanas después de la publicación de la venta de la entidad a Pedro Ribas, el Registro Estatal de Entidades Deportivas del CSD no ha registrado variaciones en la composición accionarial de la entidad de Benipila.