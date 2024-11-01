Nuevo lío con la presidenta de las Cortes de Aragón (Vox): la acusan de "indignidad" tras un "¿se droga?" a micrófono abierto

El desliz se escuchó en el pleno del jueves tras la intervención del diputado de IU Álvaro Sanz, que le ha pedido airado que lo borre del Libro de Sesiones. Marta Fernández justifica que se refería al caso Koldo. La presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández (Vox), se ha visto envuelta en una nueva polémica en su labor como segunda autoridad de la comunidad. El jueves, el micrófonon abierto le jugó una mala pasada cuando se le escuchó un doble “¿se droga?”