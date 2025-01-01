Nuevo lapsus de Trump: afirma que se reunirá con Putin en Rusia, pese a que la reunión es en Alaska

Mientras hablaba de que iba a declarar “una emergencia pública de seguridad en Washington”, ha afirmado: “Es una trágica emergencia. Es embarazoso para mí estar aquí, sabéis. Voy a ver a Putin, el viernes me voy a Rusia”, en una repentina referencia a la reunión que mantendrá con Putin y Zelenski, pero en Alaska (EEUU), no en Rusia.