Nuevo lapsus de Trump: afirma que se reunirá con Putin en Rusia, pese a que la reunión es en Alaska

Nuevo lapsus de Trump: afirma que se reunirá con Putin en Rusia, pese a que la reunión es en Alaska

Mientras hablaba de que iba a declarar “una emergencia pública de seguridad en Washington”, ha afirmado: “Es una trágica emergencia. Es embarazoso para mí estar aquí, sabéis. Voy a ver a Putin, el viernes me voy a Rusia”, en una repentina referencia a la reunión que mantendrá con Putin y Zelenski, pero en Alaska (EEUU), no en Rusia.

9 comentarios
jonolulu
Alaska es Rusia :troll:
K 42
#8 Setis
#3 Ríete lo que quieras, pero

"Algunas de las iglesias ortodoxas que han sido históricamente rusas en Alaska"

preview.redd.it/how-long-until-america-wakes-up-v0-lhc0dpcrp7if1.png?w

Ya sabes, como "Ucrania ha sido históricamente rusa".
K 7
Verdaderofalso
Senil Biden Trump
K 20
victorjba
Para saber dónde tiene el culo necesita un mapa.
K 14
Cuñado
El zar Vladimir y el rey Donald juntos en un mismo edificio. Cuánto bien podría hacer a la humanidad una de esas bombas que tanto les gustan.
K 8
Metabarón
Le traiciona el subconsciente. De aquí a nada le regala Alaska a Rusia.
K 7
EsUnaPreguntaRetórica
#2 Se la podría volver a vender por lo mismo que le costó en su día, unos 7 millones de dólares. Total, no vive casi nadie y hace un frío del copón. Mucho mejor Miami.
K 12
cajadecartonmojada
#2 #4 Se la devuelve a cambio de 155 millones de dólares, que creo que es más o menos lo que les costó en su día ajustando inflación.
Que Trump será lo que será, pero sigue siendo un hombre de negocios chanchullos.
K 11
dakota
#4 veríamos pesca radical en versión rusa?
K 10

