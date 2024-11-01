Nuevo fracaso del Estado hondureño en la protección del campesinado del Bajo Aguán

Centenares de campesinos víctimas del grupo criminal “Los Cachos” fueron atacados este lunes, 8 de diciembre, durante un desalojo fallido en Quebrada de Arenas (Colón). A pesar de las órdenes judiciales y el despliegue de un operativo de más de 1021 policías, decenas de vehículos y un helicóptero, cuando los campesinos desplazados de la Cooperativa Camarones acudieron al llamado de las autoridades para recuperar la posesión de sus fincas fueron agredidos por decenas de personas procedentes de la finca que se intentaba recuperar y de sus inmedia