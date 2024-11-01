Nuevo estudio proyecta hasta 71.000 muertes anuales en EE. UU. por humo de incendios, se convertirá en la amenaza climática más letal del país

Una investigación liderada por el profesor Minghao Qiu, de la Universidad de Stony Brook, y publicada en Nature, alerta sobre un aumento significativo en la mortalidad causada por la exposición al humo de incendios forestales. El mayor peligro proviene de las partículas finas PM2,5, capaces de penetrar profundamente en los pulmones y llegar al torrente sanguíneo. Además, se advierte que los efectos del humo pueden manifestarse hasta tres años después de la exposición, lo que complica aún más la evaluación del impacto sanitario