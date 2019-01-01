edición general
Nuevo estudio descubre que los bosques gestionados por la industria tienen un 50% más riesgo de megaincendios que los bosques públicos

Esta investigación, liderada por las universidades de Utah y California, junto con el Servicio Forestal de EE. UU., analizó más de 445.000 hectáreas afectadas por incendios en la Sierra Nevada norte de California, utilizando mapas 3D obtenidos por tecnología lidar aérea, antes de que el fuego arrasara la zona entre 2019 y 2021. Las empresas forestales suelen aplicar un modelo de silvicultura en plantación: cortan en claro, replantan en filas regulares y vuelven a cosechar décadas después. El resultado son bosques uniformes, con árboles de la mi

#2 Hombre_de_Estado
#0 Creo qque es dupe de la que he manddado hace un rato, mira a ver: www.meneame.net/m/ciencia/gestion-privada-bosques-puede-aumentar-riesg
Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues
Para sorpresa de nadie.
#4 Tunguska08Chelyabinsk13
Eso no son bosques, son plantaciones de árboles. :-O
Eibi6 #3 Eibi6
Él mercado busca siempre soluciones para jodernos la vida a los projimos
