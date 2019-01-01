Nuevo estudio descubre que los bosques gestionados por la industria tienen un 50% más riesgo de megaincendios que los bosques públicos

Esta investigación, liderada por las universidades de Utah y California, junto con el Servicio Forestal de EE. UU., analizó más de 445.000 hectáreas afectadas por incendios en la Sierra Nevada norte de California, utilizando mapas 3D obtenidos por tecnología lidar aérea, antes de que el fuego arrasara la zona entre 2019 y 2021. Las empresas forestales suelen aplicar un modelo de silvicultura en plantación: cortan en claro, replantan en filas regulares y vuelven a cosechar décadas después. El resultado son bosques uniformes, con árboles de la mi