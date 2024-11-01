Nuevo estudio afirma que la carne que se consume en ciudades de EE. UU. emite más CO2 que todo el Reino Unido o Italia: 329 millones de toneladas al año

11 millones de toneladas de carne al año en ciudades de EE. UU. 329 millones de toneladas de CO₂ equivalente. Mayor que todas las emisiones anuales de Reino Unido o Italia. Reducción posible: hasta 51% con cambios dietéticos y menos desperdicio. El origen de la carne importa tanto como el tipo. No se trata de eliminar la carne de la dieta por completo, sino de reducir el consumo de la más contaminante, elegir productos con menor impacto y evitar el despilfarro. Hoy día, alrededor del 30% de la carne comprada en EE. UU. acaba en la basura.