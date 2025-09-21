edición general
11 meneos
24 clics

Nuevo escándalo en las oposiciones de la Policía Local: recusados los tribunales de Getafe por estar investigados en un juzgado de Madrid

Varios hijos de mandos policiales han aprobado en Getafe en las dos últimas promociones

| etiquetas: policía local , getafe , madrid , juzgado
10 1 0 K 119 actualidad
2 comentarios
10 1 0 K 119 actualidad
reivaj01 #1 reivaj01
"Varios hijos de mandos policiales han aprobado"
Where is the news?
Sólo es un caso aislado.
0 K 12
millanin #2 millanin
Las policías locales deberían extinguirse. Son un foco de corrupción.
0 K 8

menéame