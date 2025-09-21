·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
13739
clics
¿Cómo recuperamos a los jóvenes? El bombazo sobre Vox que hoy da La Vanguardia
10473
clics
Por qué el 73% de los estadounidenses se van de España en menos de 2 años (datos del sector que no te gustarán)
7201
clics
El burdel de Cariñosas robots en China. Mejor que las reales, Succión sónica con IA
6215
clics
La celebrada portada de la revista 'New Yorker' sobre la censura mediática de Trump
4736
clics
Tenso intercambio de diplomático chino con oficial israelí en el foro de Xiangshan
más votadas
636
Israel intenta impedir la votación del martes en la UEFA para expulsar a Israel de todas las competiciones europeas de fútbol [ENG]
599
El falso profeta de la austeridad que vive en el lujo
424
Pintan los baches de Xirivella con la bandera palestina para que los arreglen
608
Canadá y Australia se suman a Reino Unido y reconocen el Estado de Palestina
409
Tenso intercambio de diplomático chino con oficial israelí en el foro de Xiangshan
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
11
meneos
24
clics
Nuevo escándalo en las oposiciones de la Policía Local: recusados los tribunales de Getafe por estar investigados en un juzgado de Madrid
Varios hijos de mandos policiales han aprobado en Getafe en las dos últimas promociones
|
etiquetas
:
policía local
,
getafe
,
madrid
,
juzgado
10
1
0
K
119
actualidad
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
10
1
0
K
119
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
reivaj01
"Varios hijos de mandos policiales han aprobado"
Where is the news?
Sólo es un caso aislado.
0
K
12
#2
millanin
Las policías locales deberían extinguirse. Son un foco de corrupción.
0
K
8
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Where is the news?
Sólo es un caso aislado.