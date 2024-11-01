edición general
El nuevo disparate de Grok, la IA de Elon Musk: asegura que Donald Trump ganó las elecciones del 2020

El chatbot Grok, desarrollado por la startup de inteligencia artificial xAI de Elon Musk, ha sido objeto de críticas por su difusión de teorías conspirativas relacionadas con las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2020. Este evento, que resultó en la victoria de Joe Biden, ha sido cuestionado por algunos sectores de la extrema derecha, que sostienen sin pruebas que Donald Trump fue el verdadero ganador. A pesar de que estas afirmaciones no han sido verificadas, Grok ha estado generando respuestas que alimentan esta narrativa

Torrezzno #1 Torrezzno
Como diría el ministro: bloqueado!
obmultimedia #2 obmultimedia
No se rick, parece falso.  media
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
#2 pues pregunté a ChatGPT y me dice que  media
obmultimedia #4 obmultimedia
#3 Las iAs te dan la respuesta que tu buscas, hay que preguntarle de forma correcta siempre.
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso *
#4 hombre es que se hace eco de ello hasta autoridades electorales norteamericanas

Las autoridades electorales y expertos han llamado la atención sobre estos fallos porque Grok no siempre da información confiable sobre elecciones.

www.brennancenter.org/our-work/analysis-opinion/elon-musks-grok-spread
#6 Meconvirtióengrillo
Teniendo en cuenta que es lo que defienden desde la casa blanca (que les robaron las elecciones), no hay ninguna sorpresa en que códigos diseñados por gente que ha apoyado muchas formas ese gobierno digan lo mismo.
