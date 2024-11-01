El chatbot Grok, desarrollado por la startup de inteligencia artificial xAI de Elon Musk, ha sido objeto de críticas por su difusión de teorías conspirativas relacionadas con las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2020. Este evento, que resultó en la victoria de Joe Biden, ha sido cuestionado por algunos sectores de la extrema derecha, que sostienen sin pruebas que Donald Trump fue el verdadero ganador. A pesar de que estas afirmaciones no han sido verificadas, Grok ha estado generando respuestas que alimentan esta narrativa