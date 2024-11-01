edición general
El nuevo centro de datos de IA consumiría más electricidad que todos los hogares de Wyoming juntos [EN]

Está previsto construir en Wyoming un campus de centros de datos de inteligencia artificial que consumirá más electricidad que todos los hogares del estado juntos. El desarrollador de centros de datos Crusoe y el proveedor regional de infraestructuras energéticas Tallgrass se han asociado para construir el campus de 1,8 gigavatios cerca de Cheyenne, la capital de Wyoming, y estará diseñado para ampliarse hasta 10 GW. 1 GW puede suministrar energía a un millón de hogares. Wyoming tenía una población estimada de más de 587.000 habitantes el año

Uge1966 #2 Uge1966
... y mira que Wyoming tiene que dar muuuucha electricidad a tooooodas sus casas.....
Pertinax #3 Pertinax
#2 Como cualquier  media
DarthMatter #1 DarthMatter *
¡Hagamos grande a Wyoming otra vez!

O sea: ¡Hagamos El Gran Wyoming!
