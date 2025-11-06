El nuevo alcalde de Nueva York es accionista del Real Oviedo desde 2012

Zohran Mamdani, la gran sensación de la política estadounidense, compró acciones del club azul durante el movimiento SOS Real Oviedo que el periodista Sid Lowe hizo global a finales de 2012. Cuando el Real Oviedo estaba amenazado de muerte y recaudó más de 2 millones de euros antes de la llegada de Carlos Slim, el político de moda en Estados Unidos fue uno más.