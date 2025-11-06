edición general
El nuevo alcalde de Nueva York es accionista del Real Oviedo desde 2012

Zohran Mamdani, la gran sensación de la política estadounidense, compró acciones del club azul durante el movimiento SOS Real Oviedo que el periodista Sid Lowe hizo global a finales de 2012. Cuando el Real Oviedo estaba amenazado de muerte y recaudó más de 2 millones de euros antes de la llegada de Carlos Slim, el político de moda en Estados Unidos fue uno más.

Xtampa2 #1 Xtampa2
Es una noticia chorra pero me ha hecho muchísima gracia lo pequeño que puede llegar a ser el mundo.
5 K 87
Format_C #2 Format_C
#1 el royal oviedo
0 K 6
#4 mrM4
#1 ni te lo imaginas. Por el año 94 fui de viaje a NY y el chico que vendía perritos en el barco que te lleva a la estatua de libertad había estado "de sidras por Cimadevilla" (Gijón)
1 K 21
#7 pensacola
#1 es un capitalista de pura cepa
0 K 19
HeilHynkel #8 HeilHynkel
#1

Pues lo que le deben estar rabiando en La Nueva España que son los que suelen sacar relación con Asturias xD xD xD
1 K 38
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso *
radical comunista, musulmán y defensor de los terroristas de Hamás y accionista del Oviedo…

Lo tiene todo el jodio xD
www.meneame.net/m/actualidad/hijo-soros-celebra-victoria-nueva-york-ma
4 K 74
themarquesito #3 themarquesito
El mundo es un pañuelo
3 K 69
roker #6 roker
Yo tengo una gorra de los Giants.
0 K 10
#9 Almirantecaraculo
Sabéis que Oviedo está cerca de Covadonga? Y en Covadonga resistieron una invasión. Y quien está ahora resistiendo una invasión?
Hamas.
Jaque mate terroristas!
0 K 7

