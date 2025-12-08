edición general
Nuevas revelaciones sobre la «batalla de Guadalete»: la hipótesis «transductina» de José Soto Chica y su equipo

Tradicionalmente se ha situado cerca del río Guadalete, en la provincia de Cádiz y cerca de Jerez de la Frontera. Esta nueva aproximación no solo ha reubicado la batalla en los montes Transductinos (bahía de Algeciras, entre el Cerro de Torrejosa, la laguna de la Janda y el río Almodóvar/Barbate), sino que ha revisado también el viejo relato catastrofista que presentaba el año 711 como el fin súbito y absoluto del reino visigodo y el nacimiento inmediato de un al-Ándalus homogéneo y estable.

themarquesito #1 themarquesito
Hace ya tiempo que se ve de manera más o menos frecuente el uso de la denominación "batalla de la Janda". La propuesta de Soto Chica parece muy bien fundamentada en las fuentes más tempranas disponibles, y resulta interesante además de lógica
