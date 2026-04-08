Nuevas grabaciones desvelan cómo el Gobierno húngaro informó a Rusia de asuntos de la UE

El ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, prometió en varias ocasiones documentos internos de la Unión Europea (UE) a su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, según nuevas grabaciones sobre los contactos entre esos dos países publicadas por medios de investigación este miércoles. Los audios, publicados por VSquare, FrontStory, Delfi Estonia, The Insider y el Centro de Investigaciones Ján Kuciak, recogen conversaciones entre los dos ministros entre diciembre de 2023 y agosto de 2025.
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Menuda verdulería es la UE
Si al menos fueran un país relevante que aportara algo, pero ni eso.
Al menos España no sólo se comporta a pesar de su escasa relevancia en el panorama internacional, además aporta una economía potente que actualmente está en gran crecimiento.
Hungría sólo atrae a mierdas del tipo Vance y ultraderecha asquerosa.
O dicho de otra manera. ¿Quién las ha estado ocultando hasta ahora? ¿ ¿Por qué las filtra ahora?