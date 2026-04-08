Nuevas grabaciones desvelan cómo el Gobierno húngaro informó a Rusia de asuntos de la UE

El ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, prometió en varias ocasiones documentos internos de la Unión Europea (UE) a su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, según nuevas grabaciones sobre los contactos entre esos dos países publicadas por medios de investigación este miércoles. Los audios, publicados por VSquare, FrontStory, Delfi Estonia, The Insider y el Centro de Investigaciones Ján Kuciak, recogen conversaciones entre los dos ministros entre diciembre de 2023 y agosto de 2025.