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Nueva variante del Covid -19 enciende alertas en Estados Unidos

Nueva variante del Covid -19 enciende alertas en Estados Unidos

De acuerdo con reportes recientes, la nueva variante, nombrada ‘Cicada’ o ‘BA.3.2.’, tiene múltiples diferencias genéticas considerables frente a otras variantes del SARS-CoV-2, lo que podría hacerla inmune a vacunas y tratamientos antes aplicados. No obstante, hasta el momento, no hay evidencia de que esta nueva variante genere una enfermedad más grave que otras cepas del virus, aunque sí se ha dicho que podría ser mucho más resistente.

| etiquetas: estados unidos , covid 19 , ba.3.2
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3 comentarios
2 1 0 K 36 SANIDAD
DDJ #2 DDJ
Un chupito de lejía recién levantarse y otro antes de acostarse y solucionado
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azathothruna #1 azathothruna
A alguien le sorprende?
Ese pozo infecto de antivacunas nunca controlo el covid.
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Nihil_1337 #3 Nihil_1337
#1 a mí lo que me sorprende es que la peña siga pensado que con solo la vacuna es suficiente y se busque un chivo en los antivacunas pero siga llevando a los niños malos al cole o siga llendo enferma al curro en el metro sin ponerse una puta mascarilla.
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menéame