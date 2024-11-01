Nueva variante del Covid -19 enciende alertas en Estados Unidos

De acuerdo con reportes recientes, la nueva variante, nombrada ‘Cicada’ o ‘BA.3.2.’, tiene múltiples diferencias genéticas considerables frente a otras variantes del SARS-CoV-2, lo que podría hacerla inmune a vacunas y tratamientos antes aplicados. No obstante, hasta el momento, no hay evidencia de que esta nueva variante genere una enfermedad más grave que otras cepas del virus, aunque sí se ha dicho que podría ser mucho más resistente.