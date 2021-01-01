[en] Nueva tendencia "996": horas de trabajo extremas en las startups de IA

"996" significa "de 9 a.m. a 9 p.m., 6 días a la semana", y solía ser un patrón de trabajo común en las empresas tecnológicas chinas hasta que fue oficialmente prohibido desde 2021. En EEUU cada vez más startups de IA están adoptando algo similar al patrón de trabajo 996, incluida Cognition, que espera que su personal trabaje más de 80 horas a la semana.
| etiquetas: horas trabajo , extremas , startups , ia
La IA nos quitará el trabajo a todos, pero mientras tanto hay que esforzarse, trabajar juntos en equipo, echarle horas incluso en tus ratos libres, comprometerte con el proyecto y apartar pensamientos negativos que no aportan soluciones a las tareas.
Ya tendremos tiempo de descansar cuando las máquinas que estamos creando hagan nuestro trabajo y nos echen a todos al puto paro en el próximo ERE, jajaj
"Esfuérzate, muchacho, esfuérzate... así podré comprarme otro Ferrari".
pal que lo pille
Mejor 666, así no queda duda de qué es una jornada infernal.