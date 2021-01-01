[en] Nueva tendencia "996": horas de trabajo extremas en las startups de IA

"996" significa "de 9 a.m. a 9 p.m., 6 días a la semana", y solía ser un patrón de trabajo común en las empresas tecnológicas chinas hasta que fue oficialmente prohibido desde 2021. En EEUU cada vez más startups de IA están adoptando algo similar al patrón de trabajo 996, incluida Cognition, que espera que su personal trabaje más de 80 horas a la semana.