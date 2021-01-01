edición general
[en] Nueva tendencia "996": horas de trabajo extremas en las startups de IA

"996" significa "de 9 a.m. a 9 p.m., 6 días a la semana", y solía ser un patrón de trabajo común en las empresas tecnológicas chinas hasta que fue oficialmente prohibido desde 2021. En EEUU cada vez más startups de IA están adoptando algo similar al patrón de trabajo 996, incluida Cognition, que espera que su personal trabaje más de 80 horas a la semana.

Supercinexin
jajaja doy fe. It is like that.

La IA nos quitará el trabajo a todos, pero mientras tanto hay que esforzarse, trabajar juntos en equipo, echarle horas incluso en tus ratos libres, comprometerte con el proyecto y apartar pensamientos negativos que no aportan soluciones a las tareas.

Ya tendremos tiempo de descansar cuando las máquinas que estamos creando hagan nuestro trabajo y nos echen a todos al puto paro en el próximo ERE, jajaj :troll:
6
unocualquierax
#2
"Esfuérzate, muchacho, esfuérzate... así podré comprarme otro Ferrari".
4
Supercinexin
#7 #Rememos xD

pal que lo pille
2
Golan_Trevize
Qué ganas de que esta burbuja absurda de IA reviente y se lleve por delante todas estas startups de mierda y a sus CEOs, inversores y demás purria que las promueve.
2
elGude
Pero no os equivoquéis, es 996, pero os pagan como si trabajaseis 485
2
drstrangelove
No puede ser, pero si decían que la IA nos iba a quitar el trabajo
1
encurtido
Esto lo he visto en España y Reino Unido en consultoría, de hecho en mis primeros años en el sector creía que la profesión era así.
1
Apotropeo
¡ Que poco madruga esta gente!
Mejor 666, así no queda duda de qué es una jornada infernal.
1
riska
Prefiero el 90-60-90 gracias
0

