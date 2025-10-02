edición general
La nueva tarifa de visa de 100.000 dólares de Trump podría afectar a los hospitales de estados republicanos [EN]

Las zonas rurales que votaron abrumadoramente por el presidente emplean una alta concentración de médicos con visas H-1B. Casi una cuarta parte de los médicos del país son graduados internacionales de medicina, y están sobrerrepresentados en lugares con escasez de profesionales. Si bien los estados grandes con gobernadores demócratas tienen el mayor número total de profesionales de la salud con visas H-1B, un estudio reveló que tres estados liderados por el Partido Republicano emplean los porcentajes más altos de este tipo de médicos.

themarquesito
A disfrutar de lo votado.
#0 Mejor que "hospitales estatales republicanos" yo pondría "hospitales de estados republicanos".
Dragstat
#1 Mucho mejor, ya lo he cambiado. Gracias
#2 Mengüi
Van a descubrir que los EEUU están llenos de inmigrantes. :-D
