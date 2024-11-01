edición general
10 meneos
135 clics
La nueva 'promo' de 'La Revuelta' con pulla incluida a 'El Hormiguero'

La nueva 'promo' de 'La Revuelta' con pulla incluida a 'El Hormiguero'  

Con imágenes de la primera temporada, una voz anuncia: "La Revuelta, líder algunas veces, pero la mayoría no. El programa más visto en algunas CCAA. Con invitados que casi siempre vienen...".

| etiquetas: promo , la revuelta , el hormiguero
8 2 4 K 34 ocio
4 comentarios
8 2 4 K 34 ocio
#3 R2dC
Es de las promos más honestas que he visto nunca en la televisión y me ha soltado varias carcajadas por no esperarme nada de lo que decía.
2 K 21
Delay #4 Delay *
#2 ¿Tú qué hormiga eres? Que por censurar hasta censuras el comentario de #3 :troll:
0 K 20
Delay #1 Delay
¡Corred antes de que lo censuren las hormigas!

Ya llegaron Trancas, Barrancas y Petancas xD
0 K 20
Golan_Trevize #2 Golan_Trevize
La izquierda en los 50:
—¡Hermanos! ¡Somos nosotros, el pueblo, los dueños de esta tierra. Prefiero morir de pie, a vivir arrodillado. Si avanzo, seguidme; si me detengo, empujadme; si retrocedo, matadme.
—¡El Ché! ¡El Ché! ¡El Ché! ¡El Ché! ¡El Ché! ¡El Ché! ¡El Ché!


La izquierda en los 2020:
—Quillo Gonzalo, ¿qué te cuentas?
—Aquí de activista, tronco. Enviando meneos como si no hubiera un mañana acerca de la """""guerra""""" entre La Revuelta y El Hormiguero... muahahahahahahha, si es que soy un genio de la retórica y del discurso de masas.
—Pero Gonzalo, si hoy en día esas mierdas de programas no los ven más que cuatro viejos que...
—¡¡Cierra la boca, puto facha genocida!!
2 K 18

menéame