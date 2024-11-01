·
La nueva 'promo' de 'La Revuelta' con pulla incluida a 'El Hormiguero'
Con imágenes de la primera temporada, una voz anuncia: "La Revuelta, líder algunas veces, pero la mayoría no. El programa más visto en algunas CCAA. Con invitados que casi siempre vienen...".
34
#3
R2dC
Es de las promos más honestas que he visto nunca en la televisión y me ha soltado varias carcajadas por no esperarme nada de lo que decía.
2
K
21
#4
Delay
*
#2
¿Tú qué hormiga eres? Que por censurar hasta censuras el comentario de
#3
0
K
20
#1
Delay
¡Corred antes de que lo censuren las hormigas!
Ya llegaron Trancas, Barrancas y Petancas
0
K
20
#2
Golan_Trevize
La izquierda en los 50:
—¡Hermanos! ¡Somos nosotros, el pueblo, los dueños de esta tierra. Prefiero morir de pie, a vivir arrodillado. Si avanzo, seguidme; si me detengo, empujadme; si retrocedo, matadme.
—¡El Ché! ¡El Ché! ¡El Ché! ¡El Ché! ¡El Ché! ¡El Ché! ¡El Ché!
La izquierda en los 2020:
—Quillo Gonzalo, ¿qué te cuentas?
—Aquí de activista, tronco. Enviando meneos como si no hubiera un mañana acerca de la """""guerra""""" entre La Revuelta y El Hormiguero... muahahahahahahha, si es que soy un genio de la retórica y del discurso de masas.
—Pero Gonzalo, si hoy en día esas mierdas de programas no los ven más que cuatro viejos que...
—¡¡Cierra la boca, puto facha genocida!!
2
K
18
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
