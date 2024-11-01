La nueva portada de la revista TIME  

La revista Time publicó una destacada portada en sus redes sociales. En la ilustración aparecen varias gorras con el mensaje “Make ___ Great Again”, adaptado a distintos países. Entre las gorras se mencionan naciones como Irán, Venezuela, Ecuador, Siria, Yemen y Nigeria, en una clara referencia al eslogan político utilizado por el presidente Donald Trump. La portada busca aludir a los lugares donde Washington ha tenido algún tipo de influencia, participación o cooperación política, militar y de inteligencia.