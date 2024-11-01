edición general
7 meneos
314 clics

La nueva portada de la revista TIME  

La revista Time publicó una destacada portada en sus redes sociales. En la ilustración aparecen varias gorras con el mensaje “Make ___ Great Again”, adaptado a distintos países. Entre las gorras se mencionan naciones como Irán, Venezuela, Ecuador, Siria, Yemen y Nigeria, en una clara referencia al eslogan político utilizado por el presidente Donald Trump. La portada busca aludir a los lugares donde Washington ha tenido algún tipo de influencia, participación o cooperación política, militar y de inteligencia.

| etiquetas: portada , time , maga , trump , irán , guerra
5 2 0 K 60 actualidad
4 comentarios
5 2 0 K 60 actualidad
Javi_Pina #2 Javi_Pina *
La primera tendría que ser Make Israel Great Again
1 K 25
aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro *
Curioso que no aparezca Palestina...

Veo que #2 ya lo ha notado tambien
3 K 35
#4 concentrado *
#3 Tampoco aparece Epstein :troll:
0 K 20
mastodonte #1 mastodonte
Pensaba que seria nuestro Pedro, vaya decepcion
0 K 6

menéame