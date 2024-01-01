La ‘nueva pobreza silenciosa’: ganas más que tus padres pero vives peor

El salario medio bruto ha aumentado nominalmente entre 1994 y 2024, sin embargo, cuando se ajusta por inflación, los salarios reales en España han aumentado solo un 2,76%, mientras que en Irlanda han crecido un 66%. La combinación de un crecimiento salarial real modesto, el aumento del coste de la vivienda, el aumento y concentración de la población, el bajo crecimiento de la productividad contribuye a la "nueva pobreza silenciosa". A pesar de ganar más que generaciones anteriores, muchos ciudadanos experimentan una calidad de vida inferior.