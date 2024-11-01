·
La nueva ordenanza de civismo en Barcelona apuesta solo por el castigo y endurece las sanciones
"La norma sitúa en el mismo plano simbólico de suciedad a los vendedores ambulantes que orinar en la calle", denuncia el antropólogo José Mansilla.
actualidad
#1
YSiguesLeyendo
IMPORTANTE: es un alcalde de La PSOE catalana que gobierna gracias al PP, ¿qué esperábamos?... tiene unas políticas durísimas contra las personas sin hogar, que si las hiciera IDA abrirían informativos todos los días... todo para la buena imagen de la marca BCN y el turisteo... es un asqueroso de mierda!
