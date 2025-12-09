edición general
La nueva oleada terrorista no será yihadista

Células como la desarticulada en Castellón, con la detención de cuatro personas (entre las que había un menor), no tienen una lista clara de objetivos, sino que pretenden ataques selectivos para provocar disturbios. La nueva ola terrorista tendrá motivaciones de carácter tecnófobo, con la creencia de que el desmantelamiento de la tecnología moderna es necesario para la supervivencia de la humanidad.

#4 Breogan_Urbano
Este artículo es la mayor ida de olla que he leído en mucho tiempo,

Se basa en un análisis de David Rapoport ¡de 2004! dónde dice que el terrorismo evoluciona con la décadas, Y DE AHÍ Y UNA CAMISETA DE UNABOMBER encontrada ahora se lía la cabeza y empieza a aventurar que los terroristas tienen ideas en contra de la tecnología, por encontrar una camiseta de Unabomber.......

Es que no tiene ningún sentido,

Y precisamente lo veo al revés, las nuevas oleadas de terrorismo usarán la tecnología en su favor, y ninguna de ellas tendrá como objetivo atacar la tecnología en sí misma, serán los objetivos políticos y religiosos de siempre.
DayOfTheTentacle #6 DayOfTheTentacle
"La nueva ola terrorista tendrá motivaciones de carácter tecnófobo, con la creencia de que el desmantelamiento de la tecnología moderna es necesario para la supervivencia de la humanidad. " (coincido con #4, creo que es al revés, pero pongo la imagen acorde al texto xD)

Por cierto: "Regístrate gratis para seguir leyendo. Este artículo es solo para usuarios registrados."
#7 Breogan_Urbano
#6 Me funcionó el modo lectura de Safari para poder leerlo,
azathothruna #1 azathothruna
Recien se dan cuenta.
Ojala que los follacabra tambien se activen
Seria epico ver a ambos grupos sacarse la mugre en todos los rincones de la peninsula de asia.
DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
#1 si es terrorismo es porque le puede tocar a cualquiera y ese es el problema.
have_a_nice_day #3 have_a_nice_day
Lo que se esfuerzan siempre en contextualizar el terrorismo cuando al sujeto le gusta levantar la pezuña.
#5 Lusco2
Viva la yihad Butleriana!
