La nueva oleada terrorista no será yihadista

Células como la desarticulada en Castellón, con la detención de cuatro personas (entre las que había un menor), no tienen una lista clara de objetivos, sino que pretenden ataques selectivos para provocar disturbios. La nueva ola terrorista tendrá motivaciones de carácter tecnófobo, con la creencia de que el desmantelamiento de la tecnología moderna es necesario para la supervivencia de la humanidad.
| etiquetas: terroristmo , the base
Se basa en un análisis de David Rapoport ¡de 2004! dónde dice que el terrorismo evoluciona con la décadas, Y DE AHÍ Y UNA CAMISETA DE UNABOMBER encontrada ahora se lía la cabeza y empieza a aventurar que los terroristas tienen ideas en contra de la tecnología, por encontrar una camiseta de Unabomber.......
Es que no tiene ningún sentido,
Y precisamente lo veo al revés, las nuevas oleadas de terrorismo usarán la tecnología en su favor, y ninguna de ellas tendrá como objetivo atacar la tecnología en sí misma, serán los objetivos políticos y religiosos de siempre.
