Una nueva oleada de barcos navega rumbo a Gaza tras la interceptación de la Global Sumud Flotilla

Una nueva flotilla internacional de barcos civiles navega rumbo a la Franja de Gaza para intentar romper el bloqueo impuesto por Israel, apenas días después de la interceptación en alta mar de la Global Sumud Flotilla. La expedición, formada por nueve veleros, partió desde Catania el 27 de septiembre y se encuentran a la altura de la isla griega de Creta. Esta flotilla zarpó el martes desde Otranto, y ya fue atacada en mayo por drones israelíes en aguas internacionales frente a Malta.

#1 Leon_Bocanegra
Ey amigos derechuzos! Otra flotilla, rápido, corramos a mostrar nuestra miseria moral.
#4 Toponotomalasuerte
#1 Grandes. Un ejemplo para todos y gente admirable que además de contribuir a mostrar la vergüenza de nuestra época, hacen que descubramos a los miserables con los que convivimos que intentan denigrarlos.
seguro que van etarras o terroristas, alguna mujer a la que insultar por su físico o haber sido cajera de super y perro flautas o desarrapados o cosas de esas.
Pero tranquis que en esta o en la siguiente el mensaje de la escoria regre cuando ya no tengan alfombra bajo la que esconderse dirán que está si es la güena...
OCLuis #5 OCLuis
Ya os adelanto yo el argumentario de la derecha para desvirtuar la ayuda humanitaria para minimizar el genocidio que israel está cometiendo contra el pueblo de gaza:

-Esa ayuda no va a llegar y lo saben; es solo paripé.
-Se lo pasan bailando y bebiendo, como en un crucero.
-Ahora pedirán subvenciones y vivirán de paguitas (Ayuso).
antesdarle #2 antesdarle
Me pregunto cuantos barcos serían necesarios para colapsar la capacidad de interceptarlos por parte de Israel.
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
#2 Si se pusieran de acuerdo en Europa lo podrían conseguir u obligar a usar las armas contra ellos.
Mauro_Nacho #8 Mauro_Nacho *
#2 Hacer colapsar Israel es muy fácil, es un país pequeño, como la Comunidad Valenciana, está metido en varias guerras, sin recursos, pero con un gran ejército. Europa lo podría conseguir rompiendo sus relaciones comerciales, también si podrían hacer mucho daño Turquía y Egipto de donde les llegar el gas y el petróleo, pero si solo EE.UU. dejará de darle ayuda económica. Israel no seria sostenible.
Aunque sigan las cosas como ahora la economía de Israel está en crisis, y su futuro es incierto. Pero cuando antes colapse mejor para la humanidad.
Don_Pixote #6 Don_Pixote
sin acritud, ¿ alguien se ha preguntado que pasaría si esos barcos tocan tierra?
¿En un escenario que no sea del país de la piruleta?


¿Que van hacer miles de personas en condiciones extremas por su supervivencia al ver unos cuantos barcos que proporcionan una escapatoria?

Me dan "flashbacks" de los Afganos intentando subirse a los trenes de aterrizaje de los aviones americanos para huir de Kabul
