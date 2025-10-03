Una nueva oleada de barcos navega rumbo a Gaza tras la interceptación de la Global Sumud Flotilla

Una nueva flotilla internacional de barcos civiles navega rumbo a la Franja de Gaza para intentar romper el bloqueo impuesto por Israel, apenas días después de la interceptación en alta mar de la Global Sumud Flotilla. La expedición, formada por nueve veleros, partió desde Catania el 27 de septiembre y se encuentran a la altura de la isla griega de Creta. Esta flotilla zarpó el martes desde Otranto, y ya fue atacada en mayo por drones israelíes en aguas internacionales frente a Malta.