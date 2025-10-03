Una nueva oleada de barcos navega rumbo a Gaza tras la interceptación de la Global Sumud Flotilla

Una nueva flotilla internacional de barcos civiles navega rumbo a la Franja de Gaza para intentar romper el bloqueo impuesto por Israel, apenas días después de la interceptación en alta mar de la Global Sumud Flotilla. La expedición, formada por nueve veleros, partió desde Catania el 27 de septiembre y se encuentran a la altura de la isla griega de Creta. Esta flotilla zarpó el martes desde Otranto, y ya fue atacada en mayo por drones israelíes en aguas internacionales frente a Malta.
| etiquetas: nueva flotilla , rumbo a gaza , misión humanitaria , contra bloqueo israel
seguro que van etarras o terroristas, alguna mujer a la que insultar por su físico o haber sido cajera de super y perro flautas o desarrapados o cosas de esas.
Pero tranquis que en esta o en la siguiente el mensaje de la escoria regre cuando ya no tengan alfombra bajo la que esconderse dirán que está si es la güena...
-Esa ayuda no va a llegar y lo saben; es solo paripé.
-Se lo pasan bailando y bebiendo, como en un crucero.
-Ahora pedirán subvenciones y vivirán de paguitas (Ayuso).
Aunque sigan las cosas como ahora la economía de Israel está en crisis, y su futuro es incierto. Pero cuando antes colapse mejor para la humanidad.
¿En un escenario que no sea del país de la piruleta?
¿Que van hacer miles de personas en condiciones extremas por su supervivencia al ver unos cuantos barcos que proporcionan una escapatoria?
Me dan "flashbacks" de los Afganos intentando subirse a los trenes de aterrizaje de los aviones americanos para huir de Kabul