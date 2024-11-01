edición general
La nueva identificación digital será obligatoria para trabajar en el Reino Unido [eng]

La identificación digital será obligatoria para trabajar en el Reino Unido, como parte de los planes para abordar la migración ilegal. Sir Keir Starmer dijo que el nuevo esquema de identificación digital dificultaría el trabajo ilegal en el Reino Unido y ofrecería "innumerables beneficios" a los ciudadanos. Sin embargo, los partidos de la oposición argumentaron que las propuestas no impedirían que la gente cruzara el Canal en pequeñas embarcaciones.

fofito #1 fofito
Como está la China comunista...
#2 MADMax2
Uhmmm ya no me acordaba de que antes que EEUU/USA se empezase a desprender de sus inmigrantes y "ciudadanos no autóctonos" lo empezó a hacer RU/UKA
