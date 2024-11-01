La nueva hispanidad: cómo la derecha ha relanzado el nacionalismo español

Mientras escribimos estas líneas, unos días antes del 12, suenan marchas militares en altavoces dispuestos por las calles de Madrid, donde el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso despliega un programa de varios días. Se ha celebrado ya un concierto de Gloria Estefan y se preparan otros en escenarios por toda la ciudad. La presidenta madrileña lleva años prodigándose en una glorificación hispana desplegada en viajes a América, zalamerías a la comunidad latinoamericana residente en Madrid —sobre todo a sus miembros más ricos.
Que un país llegase a construir un imperio tan inmenso con multitud de cultura, idiomas, territorios y millones de aliados es absurdo pensar que 500 años después tenemos que pedir perdón los españoles de 2025.
Madre del amor hermoso, las cosas que hay que leer.
Vayanse a su valhalla fascista, ezpañistanies patrios, con su generalito de mierda.
No se puede decir que eres patriota si estás en contra de lo esencial de la patria, que somos las personas que aquí vivimos.
La extrema derecha es lo menos patriota que hay.
Lo de apoyar a Trump o a Netanjahu en lugar de a España en cada conflicto internacional es solo un detalle al lado de lo otro.