La nueva hispanidad: cómo la derecha ha relanzado el nacionalismo español

La nueva hispanidad: cómo la derecha ha relanzado el nacionalismo español

Mientras escribimos estas líneas, unos días antes del 12, suenan marchas militares en altavoces dispuestos por las calles de Madrid, donde el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso despliega un programa de varios días. Se ha celebrado ya un concierto de Gloria Estefan y se preparan otros en escenarios por toda la ciudad. La presidenta madrileña lleva años prodigándose en una glorificación hispana desplegada en viajes a América, zalamerías a la comunidad latinoamericana residente en Madrid —sobre todo a sus miembros más ricos.

ccguy #6 ccguy
#3 oye, que no querer pedir nosotros me parece muy bien, pero igual que no tuvimos nada que ver con lo que hicieron nuestros antepasados hace 500 años para eso, tampoco para estar orgullosos, ¿no?
ccguy #5 ccguy
#3 en cuanto alguien me habla de "orgullo patrio" ya sé que no me va a hablar de premios noveles ni de nada actual.
Golan_Trevize #1 Golan_Trevize
Cuando la izquierda ha renegado a base de bien no solo de todo lo malo, sino también de lo bueno, pues han venido "los listos" y se han hecho con ella. Quién lo iba a imaginar, ¿eh?
#3 Katos
#1 la. Izquierda española en cuanto a historia y orgullo patrio es el peor enemigo que puede tener un país.

Que un país llegase a construir un imperio tan inmenso con multitud de cultura, idiomas, territorios y millones de aliados es absurdo pensar que 500 años después tenemos que pedir perdón los españoles de 2025.

Ahora a comerse un mojón
Supercinexin #4 Supercinexin
#1 Pero esta derecha de la Hispanidad no coge nada, sólo coge el folklore y el garrulismo. ¿Toros, conciertos de artistas latinoamericanos, Atlantismo, sionismo y amor por lo anglosajón? Ni esa mierda sintética es "hispanidad" ni un 1% de los españoles se identifica con ella. Es propaganda para retrasados.
#10 cunaxa
#1 Cuando la izquierda ha renegado a base de bien no solo de todo lo malo, sino también de lo bueno,
Comooorrrrr ?????????????????
Madre del amor hermoso, las cosas que hay que leer.
azathothruna #2 azathothruna
Y van a mezclar a los ex colonos.
Vayanse a su valhalla fascista, ezpañistanies patrios, con su generalito de mierda.
Professor #7 Professor
#2 el general Franco fué el único militar que derrotó a la URSS en los campos de batalla.
#9 cunaxa
La derecha se empeña una y otra vez en fastidiarnos a la mayoría de los españoles: que si bajarnos las pensiones, que si no subir el SMI, que si debemos trabajar más horas, que si menos derechos...
No se puede decir que eres patriota si estás en contra de lo esencial de la patria, que somos las personas que aquí vivimos.
La extrema derecha es lo menos patriota que hay.
Lo de apoyar a Trump o a Netanjahu en lugar de a España en cada conflicto internacional es solo un detalle al lado de lo otro.
JuanCarVen #8 JuanCarVen
Servet, Severo Ochoa, Barbacid, Mojica,...
