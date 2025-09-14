edición general
La nueva guerra del Báltico: cómo la Rusia de Putin prepara su próximo escenario de operaciones

En las páginas de una influyente revista, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso insta a «considerar el Báltico oriental como un posible escenario de operaciones militares». La misma técnica desde Georgia en 2008 hasta Ucrania en 2022: presentar la guerra como una salida irreversible —justificar la violencia por adelantado—. Es urgente comprender lo que Putin está preparando en el Báltico.

