La nueva gentrificación es climática: las viviendas cuestan más donde sufren menos daños

Las zonas populares, en su día degradadas, con casas viejas, poca infraestructura, quizá alejadas del centro y mal comunicadas, se están reurbanizando poco a poco, se renuevan los edificios, aparecen nuevos servicios y restaurantes de moda: es la gentrificación, el fenómeno que a”burguesa” los barrios, obligando a la población local a desplazarse
| etiquetas: gentrificación , turismo , vivienda , cambio climático , clima
Vamos que si se invierte dinero público en infraestructuras las viviendas valen más y se va llenando de gente con más poder adquisitivo que os que estaban allí anteriormente.
Y los demás nos metemos donde podemos.