edición general
8 meneos
17 clics
La nueva gentrificación es climática: las viviendas cuestan más donde sufren menos daños

La nueva gentrificación es climática: las viviendas cuestan más donde sufren menos daños

Las zonas populares, en su día degradadas, con casas viejas, poca infraestructura, quizá alejadas del centro y mal comunicadas, se están reurbanizando poco a poco, se renuevan los edificios, aparecen nuevos servicios y restaurantes de moda: es la gentrificación, el fenómeno que a”burguesa” los barrios, obligando a la población local a desplazarse

| etiquetas: gentrificación , turismo , vivienda , cambio climático , clima
7 1 0 K 96 actualidad
2 comentarios
7 1 0 K 96 actualidad
Dragstat #1 Dragstat
"la adaptación climática debe incluir una replanificación urbana radical [...] pero también traen consigo consecuencias económicas y sociales, ya que aumentan el valor de mercado de los barrios en los que se implantan y atraen inversiones y compradores adinerados"

Vamos que si se invierte dinero público en infraestructuras las viviendas valen más y se va llenando de gente con más poder adquisitivo que os que estaban allí anteriormente.
0 K 20
#2 Albarkas
Pues va a ser que ésto no es nuevo. Los rico siempre viven en los mejores sitios y en mejores casas.
Y los demás nos metemos donde podemos.
0 K 11

menéame