edición general
3 meneos
8 clics

Nueva esperanza contra el párkinson: investigan el papel de una nueva red cerebral

Un nuevo estudio sugiere que una red cerebral ligada a la ejecución de acciones cumple un rol importante en la enfermedad neurodegenerativa.

| etiquetas: párkinson , red cerebral , enfermedad , neurodegenerativa
2 1 0 K 29 salud
sin comentarios
2 1 0 K 29 salud

menéame