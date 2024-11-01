De la "nueva edad dorada" al "reinicio estratégico": la motosierra de Bezos en el 'Washington Post'

El fundador de Amazon alega deudas para eliminar 300 puestos de trabajo de la histórica cabecera norteamericana, que compró en 2013. Hubo un tiempo en el que perder cien millones al año no le importaba. Pero ahora estamos en la era Trump.
| etiquetas: periodismo , washington post , donald trump , jeff bezos , broligarcas
el resto se la suda.
Corrijo, el resto le molesta para usar como quiere usar ese medio de comunicación.
Esto no es la primera vez que lo vemos, ni siquiera en USA, un rico se compra un medio para que diga lo que a él le interesa, ese medio eventualmente desaparece porque la gente deja de creer en él, ya que solo dice lo que al rico le interesa.