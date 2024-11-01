“Nueva edad dorada”: claves de la reunión entre Trump y primera ministra Takaichi

Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, está realizando una gira internacional por Asia. Entre los países que visita se encuentra Japón, la segunda parada del mandatario después de Malasia. El encuentro fue con la nueva primera ministra, Sanae Takaichi, (pionera del liderazgo femenino en Tokio). Ambos jefes de Estado prometieron este martes una “nueva edad de oro” en sus relaciones bilaterales. Takaichi hizo todo lo posible por complacer al estadounidense e incluso anunció que lo nominará para el Premio Nobel de la Paz.