La nueva Directiva de Seguridad Nacional declara la guerra a quienes no comparten la agenda de Trump [ENG]

Trump ha firmado una directiva de seguridad nacional que ha pasado desapercibida, en la que identifica las posturas "anticristianas" y "antiestadounidenses" como indicadores de violencia de la extrema izquierda. Una directiva de seguridad nacional es un decreto de política general que abarca los ámbitos de defensa, política exterior, inteligencia y aplicación de la ley. Trump ordena al Departamento de Justicia, al FBI y a otras agencias y departamentos de seguridad nacional que combatan lo que él considera violencia política en Estados Unidos.

3 comentarios
pip #2 pip
No conozco la Constitución de EEUU pero es increíble que algo que menciona posturas "anticristianas" pueda ser considerado constitucional.
#3 concentrado
El Mactrumpismo sigue con su agenda.
rojelio #1 rojelio
Si alguien quiere ver la directiva al completo, aquí la tiene:
www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/09/countering-domestic-te
