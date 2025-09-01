La nueva Directiva de Seguridad Nacional declara la guerra a quienes no comparten la agenda de Trump [ENG]

Trump ha firmado una directiva de seguridad nacional que ha pasado desapercibida, en la que identifica las posturas "anticristianas" y "antiestadounidenses" como indicadores de violencia de la extrema izquierda. Una directiva de seguridad nacional es un decreto de política general que abarca los ámbitos de defensa, política exterior, inteligencia y aplicación de la ley. Trump ordena al Departamento de Justicia, al FBI y a otras agencias y departamentos de seguridad nacional que combatan lo que él considera violencia política en Estados Unidos.