"Alguien me ha preguntado como enviarme un correo. Mi dirección es: John McAfee. Carretera de Martorell a Capellades, km 23. 08635 Sant Esteve Sesrovires. Centre Penitenciari Brians 1 Barcelona, España. Solo cartas, no paquetes. No dinero, drogas o armas, todo se abre."