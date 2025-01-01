El cómico Stephen Colbert carga contra el recorte en vacunas de Robert F. Kennedy Jr.: “Que te jodan”

“Malas noticias para los fans de vivir”. El guionista, actor y cómico Stephen Colbert se ha quedado a gusto. Ha sido en su late show, en la retransmisión del pasado miércoles, donde el presentador cargó contra el recorte de 500 millones de dólares para desarrollo de vacunas en Estados Unidos. Una decisión tomada por Robert Kennedy Jr., el “ludita devorador de animales atropellados” a quien dirige Colbert su “respuesta moderada” y “apartidista”: “Vas a matar a gente”.