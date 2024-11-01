Nueva canción de Joaquín Pascual: ‘Con Toda La Fuerza’

Este viernes 19 de septiembre, vuelve Joaquín Pascual (Surfin’ Bichos, Mercromina, Travolta) ‘Con Toda La Fuerza’ primer adelanto de su próximo álbum ‘No Hay Nada Que Hacer Por El Romanticismo’. Pascual suena más grande que nunca, suena enorme en estas guitarras que cantan al fin del mundo, con pasión, amor y diversión. Con la complicidad a la que siempre apela el de Ayora (Valencia), pero hijo adoptivo de Albacete, manifiesta que sigue más vivo que nunca y capaz de cautivarnos con unas letras descreídas ante el mundo, pero arraigadas al motor