¿Una nueva burbuja inmobiliaria? Por qué la vivienda no para de subir

Los precios de la vivienda no paran de subir y cada vez más personas se preguntan si estamos viviendo otra burbuja inmobiliaria como la de 2008. Pero el escenario actual es distinto: no hablamos de una burbuja de ladrillo, sino de una burbuja de precios alimentada por la especulación financiera, el capital internacional y el crédito barato. En este vídeo Jaime Palomera explica por qué suben los pisos, cuáles son las consecuencias reales para la mayoría de la sociedad y, lo más importante, qué puedes hacer tú frente a esta situación.