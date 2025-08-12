Nueva avería en el Alvia Madrid–Pamplona: los pasajeros sufren retrasos de tres horas y varios transbordos este martes

El servicio Alvia que conecta Madrid con Pamplona se vio afectado este martes 12 de agosto por una nueva avería que retrasó la llegada de los pasajeros a su destino en unas tres horas. Según relataron varios viajeros, el tren salió puntual de Atocha a las 7:32, pero se detuvo por una incidencia técnica aproximadamente una hora antes de llegar a Calatayud.
Como con los controladores.
Sin duda el problema es Madrid.
El hecho de destrozarle las vacaciones a miles de usuarios no es algo que le importe lo más mínimo.