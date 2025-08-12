edición general
Nueva avería en el Alvia Madrid–Pamplona: los pasajeros sufren retrasos de tres horas y varios transbordos este martes

El servicio Alvia que conecta Madrid con Pamplona se vio afectado este martes 12 de agosto por una nueva avería que retrasó la llegada de los pasajeros a su destino en unas tres horas. Según relataron varios viajeros, el tren salió puntual de Atocha a las 7:32, pero se detuvo por una incidencia técnica aproximadamente una hora antes de llegar a Calatayud.

10 comentarios
Fartón_Valenciano #3 Fartón_Valenciano
Voy a mirar Twitter para ver que explicación da Oscar Puente...
lobotomico2 #4 lobotomico2
#3 La derecha. No va a pensar mas y a los minions le vale.
gitamon #6 gitamon
#3 está de vacaciones (bis)
gitamon #1 gitamon
estas cosas ocurren porque se pagan pocos impuestos
#2 j-light *
#1 Porque hay que hacer que Renfe pierda valor para luego venderla a buen precio para el mercado. Esa es mi apuesta.

Como con los controladores.
lobotomico2 #5 lobotomico2
#1 Antes que pagar mas impuestos, veria mas logico no regalar billetes a quien no lo necesita, como a mi y las rebajas de cercanias.
Asimismov #10 Asimismov
Ave Madrid-Pamplona
Ave Madrid-Málaga
Ave Madrid-Barcelona
Ave Madrid-Alicante
Ave Madrid-Sevilla
Ave Madrid-Valladolid
Ave Madrid-Bilbao ...

Sin duda el problema es Madrid.
Shuquel #7 Shuquel
El anterior ministro tenía muchas sobrinas pero por lo menos los trenes funcionaban.
CharlesBrowson #9 CharlesBrowson
el tren es para tiesos y morralla, hay que ir en cohete!! en cohete!!!!
Sandilo #8 Sandilo *
Tranquilos, ya se le ocurrirá a Oscar Puebte algún bulo con el que echar la culpa al Pp en X mientras él disfruta de sus vacaciones de ministro adinerado.

El hecho de destrozarle las vacaciones a miles de usuarios no es algo que le importe lo más mínimo.
