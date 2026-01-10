edición general
1 meneos
4 clics

“Nuestros gobernantes trabajan para la mafia”: la generación Z de Bulgaria no se rinde

Los jóvenes mantienen sus movilizaciones contra la corrupción pese a haber tumbado al Gobierno anterior

| etiquetas: bulgaria , mafia , corrupción , unión europea , gobierno , generación z
1 0 0 K 9 actualidad
1 comentarios
1 0 0 K 9 actualidad
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
suerte que tienen, aqui son la mafia, es mas complicado
0 K 7

menéame