'Nuestro genocidio': ¿Qué piensan los israelíes sobre la guerra en Gaza? [ENG]  

Tel Aviv es conocida como la capital liberal de Israel; con casi medio millón de habitantes, también es un destino vacacional con playas, bares y discotecas. Pero a casi exactamente 60 km al sur se encuentra Gaza. El reportero Matthew Cassel habla con israelíes en la ciudad para conocer su opinión sobre la guerra, la hambruna y el genocidio que ocurren en la vecina ciudad, y la creciente condena internacional.