'Nuestro genocidio': ¿Qué piensan los israelíes sobre la guerra en Gaza? [ENG]

Tel Aviv es conocida como la capital liberal de Israel; con casi medio millón de habitantes, también es un destino vacacional con playas, bares y discotecas. Pero a casi exactamente 60 km al sur se encuentra Gaza. El reportero Matthew Cassel habla con israelíes en la ciudad para conocer su opinión sobre la guerra, la hambruna y el genocidio que ocurren en la vecina ciudad, y la creciente condena internacional.

Kafkarudo #1 Kafkarudo *
Yo me preguntó si todas las naciones no harían lo mismo estando en la situación que está Israel.
Spirito #2 Spirito
#1 Mientras tengan religión, creo que sí.

Creo que la religión ha sido y es el cáncer de la Humanidad y es el motivo principal por el que no es posible avanzar con religión, porque es una herramienta extraordinaria para someter y justificar cualquier barbaridad.
#4 xaxipiruli *
#1 Yo me pregunto si todas las naciones no harían lo mismo estando en la situación que está Palestina.
