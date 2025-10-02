edición general
Nuestro esfuerzo, su beneficio

"Lo único que Garamendi y sus amigos conocen es la cultura de la explotación, aquella que permite a una minoría detentar el poder económico y político", escribe Arantxa Tirado.

