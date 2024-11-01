Nuestra perdurable fascinación por los antiguos baños romanos [Eng]  

El recién anunciado mosaico tardorromano que representa chanclas se encontró en la extensa Villa Romana del Casale, en Sicilia, conocida por sus teselas que representan chicas en bikini a tamaño real e impresionantes escenas de caza. Fue descubierto por la Escuela de Verano ArchLabs, dirigida por la profesora Isabella Baldini, y desde entonces se ha vuelto viral. Como señala The History Blog , las chanclas eran omnipresentes en la Antigua Roma, y se conservan otras representaciones en mosaico, siendo quizás el ejemplo más conocido uno de los