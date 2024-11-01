·
"Nuestra generación perdió la esperanza en el futuro"
Giulia Caminito
.- "Ahora
se ha naturalizado que las personas con estudios universitarios no tienen garantizada una salida laboral satisfactoria
"
|
etiquetas
:
libros
,
jóvenes
,
educacion
,
precariedad
,
empleo
,
universidad
1
1
0
K
17
#1
YSiguesLeyendo
... "Entonces se está perdiendo esa mentalidad de que si uno estudia va a tener una vida mejor..."
0
K
12
#2
rbrn
Una cosa es estudiar y otra ganar dinero, eso me dijeron mientras curraba y sacaba adelante mi doctorado. Me cambió el chip completamente, y vi con claridad que no tenía futuro en aquella empresa.
Estudiar garantizaba una vida mejor cuando nadie estudiaba. No son los estudios, es la oferta/demanda de lo que ofreces, así de triste es. Y cuando cae el número de empleados capaz de hacer algo no se les mejoran las condiciones, se importa gente que sea capaz de hacerlo por menos dinero.
Si eres un currante perteneces a la clase trabajadora, con todo lo que ello implica.
0
K
10
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
