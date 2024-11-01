edición general
La Nuclear de Cofrentes tomó medidas un día antes de la dana "tras consultar los datos de la Aemet" y evitó "un apagón"

Como la Universitat de València, que suspendió su actividad un día antes, o administraciones como la Diputación de Valencia o el Ayuntamiento de Torrent, que hicieron lo propio el mismo día 29 a mediodía, anticipándose a la tardía reacción del servicio de Emergencias de la Generalitat Valenciana, también en la Central Nuclear se activaron protocolos un día de antes de la riada y además se tomaron medidas de forma rápida para evitar un apagón generalizado que podía haberse prolongado varios días.

