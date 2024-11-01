edición general
Novedades con el caso ITV en Móstoles: la exconcejal de Podemos apunta a Noelia Posse

Novedades con el caso ITV en Móstoles: la exconcejal de Podemos apunta a Noelia Posse

El ‘Caso ITV’ investiga un presunto delito en relación con la presunta condonación por parte del Ayuntamiento de Móstoles de una deuda de 2,4 millones de euros a una empresa de ITV. Han pasado ya cuatro años desde que se sacudiese la política municipal con esta investigación en la que hay implicados diferentes miembros de aquel equipo de Gobierno liderado por Noelia Posse.

enriquefriki #1 enriquefriki
Si se mira con perspectiva y con carácter histórico todo el tema de la ITV de Móstoles. Podremos comprobar que en el ámbito de las decisiones políticas, solamente unas pocas personas tienen acceso y por lo tanto poder.

Pocas...muy pocas, tienen acceso y por lo tanto decisión. Y me refiero a estructuras de poder que están muy por encima de aparatos partidarios.

Pista: la número 5 de la lista del PSOE en las pasadas elecciones municipales en Móstoles.
