Nous-209: la vacuna experimental que apunta a frenar el cáncer de colon antes de que aparezca

La vacuna experimental Nous-209 se prueba en personas con síndrome de Lynch, muy propensas al cáncer de colon. En un ensayo con 45 pacientes, el 85% no desarrolló pólipos avanzados ni nuevas lesiones tras un año. La inmunización induce una respuesta intensa y duradera de linfocitos T frente a neoantígenos tumorales. Se plantea como primer paso hacia vacunas preventivas contra el cáncer en personas de alto riesgo y, a futuro, en población general.