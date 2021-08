Notas sobre la intervención de José Miguel Villarroya en El Jacobino

El discurso derrotista ha calado, y aquellos que debieran aspirar a transformar la realidad han rebajado sus tareas. «Lo que se puede hacer», en palabras de Hobsbawm, es lo máximo a lo que se puede aspirar en una situación dada, pero hoy día no es ni siquiera un alegato posibilista, sino estrictamente derrotista y con tendencia a la baja: No puede darse una revolución, no podemos salirnos de la UE, no podemos establecer una banca pública, no podemos subir los impuestos a la alta burguesía sin provocar un éxodo de capitales,...