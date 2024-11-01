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Nosotros, los seguidores del maligno en la Tierra

Nosotros, los seguidores del maligno en la Tierra

Sacerdotes de los barrios populares de Buenos Aires confrontan al gobierno de Javier Milei desde la fe, la justicia social y la defensa de los más pobres.

| etiquetas: argentina , milei , pobreza , reportaje
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Meneantes cortocircuitando
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