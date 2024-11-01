"Nosotros” no hemos perdido nuestro sentido de la vergüenza. Solo los republicanos lo han hecho [Eng]

Los republicanos una vez sermonearon al resto sobre la ausencia de vergüenza. En la era de Epstein, ellos son los desvergonzados. Obviamente, Trump desea con tanta vehemencia que el asunto desaparezca que ahora podría incluso iniciar una guerra para distraernos de cualquier asunto relacionado con Epstein. Bondi, la fiscal general más cobarde y corrupta de la historia moderna (¡sí, peor que John Mitchell !), presumiblemente conoce la verdad y obviamente no quiere que se sepa. Lo mismo ocurre con Patel.