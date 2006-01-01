"Nos vimos forzados a romper y quemar la madera del barco para cocinar": por qué miles de marineros son abandonados cada año en sus buques

India es el segundo proveedor mundial de marineros y tripulación de buques comerciales. Y encabeza la lista de "marinos abandonados", término usado por el Convenio sobre el Trabajo Marítimo de 2006 para la situación en la que armadores rompen los lazos con la tripulación y no les dan repatriación, provisiones periódicas ni salarios. Según la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF), en 2024 había 3.133 marineros abandonados en 312 buques; de ellos, 899 indios. Para muchos, abandonar el barco sin un salario no es posible.