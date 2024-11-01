"Nos dejamos de rodeos": un ex jefe de las FDI confirma que las bajas en Gaza superan las 200.000 [EN]

Un antiguo comandante del ejército israelí, Herzi Halevi, ha confirmado que más de 200.000 palestinos han muerto o resultado heridos en la guerra de Gaza, y que "ni una sola vez" en el transcurso del conflicto las operaciones militares se vieron inhibidas por asesoramiento jurídico. Halevi dimitió como jefe de Estado Mayor en marzo, tras dirigir las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) durante los 17 primeros meses de la guerra, que ahora se acerca a su segundo aniversario.